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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 июня

Экономика Материалы 7 июня 2024 09:28 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июня 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8522 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8522

1 австралийский доллар

AUD

1,1348

1 аргентинский песо

ARS

0,0019

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,3235

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0899

100 южнокорейских вон

KRW

0,1242

1 чешская крона

CZK

0,0754

100 чилийских песо

CLP

0,1871

1 китайский юань

CNY

0,2346

1 датская крона

DKK

0,2483

1 грузинский лари

GEL

0,6029

1 гонконгский доллар

HKD

0,2177

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1744

100 индонезийских рупий

IDR

0,0105

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1637

1 швейцарский франк

CHF

1,9104

1 израильский шекель

ILS

0,4563

1 канадский доллар

CAD

1,244

1 кувейтский динар

KWD

5,5501

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0019

1 малайзийский ринггит

MYR

0,362

1 мексиканский песо

MXN

0,0947

1 молдавский лей

MDL

0,0968

1 египетский фунт

EGP

0,0358

1 норвежская крона

NOK

0,1611

100 узбекских сомов

UZS

0,0134

1 польский злотый

PLN

0,4324

1 российский рубль

RUB

0,0191

1 сингапурский доллар

SGD

1,2639

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2537

1 турецкая лира

TRY

0,0526

1 тайваньский доллар

TWD

0,0527

1 таджикский сомони

TJS

0,1572

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0424

100 японских йен

JPY

1,0928

1 новозеландский доллар

NZD

1,0537

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