Какой показатель среднемесячной зарплаты прогнозируется в обновленном госбюджете Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - В данных, представленных министерством экономики Азербайджанской Республики в 2023 году, первоначально прогнозный показатель среднемесячной заработной платы на 2024 год был указан в размере 980 манатов, а на основании уточненных макроэкономических показателей он прогнозируется в размере 990 манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год".

Он отметил, что рост заработной платы во внебюджетном секторе обусловливает рост взносов на обязательное государственное социальное страхование по внебюджетному сектору.

"Учитывая это, целесообразно, чтобы в бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год сумма поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование по внебюджетному сектору была скорректирована и увеличена с нынешних 3.387, 1 млн манатов до 3 577, 1 млн манатов. В то же время предлагается увеличить сумму расходов на выплату трудовых пенсий на 25 млн манатов - с 6500,0 млн манатов до 6525,0 млн манатов. При этом расходы на содержание аппарата и местных подразделений Фонда увеличены на 5 млн манатов до 135,1 млн манатов, а также на 30 тыс. манатов увеличены расходы на проведение банковских операций по пенсиям и пособиям. В целях сбалансирования бюджета Фонда сумма средств (трансфертов), выделяемых из государственного бюджета на финансирование обязательств государственного бюджета, будет уменьшена на 160 млн манатов и составит 1 232,0 млн манатов. Таким образом, расходы Фонда увеличены на 30 млн манатов, или на 0,4 процента, до 6949,9 млн манатов. В итоге скорректированные доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2024 год увеличены на 30 миллионов манатов, составив 6.949.860 тыс. манатов", - сказал М.Гулиев.

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