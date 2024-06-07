Парламент Азербайджана принял в I чтении изменения в госбюджет-2024

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсудили законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как сообщает Trend, об изменениях проинформировали председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили и министр финансов Самир Шарифов.

Отметим, что с пересмотром госбюджета на 2024 год его доходы прогнозируются в размере 36 353,0 млн манатов, что на 2 180,0 млн манатов, или на 6,4 процента больше ранее утвержденного показателя.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

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