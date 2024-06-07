В Нахчыване увеличились поступления по ОМС

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2024 года поступления по страховым взносам от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике увеличились на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 1,7 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что за этот период поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 22,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 11,4 миллиона манатов.

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