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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 8 июня 2024 12:25 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

27 мая

1,7

3 июня

1,7

28 мая

1,7

4 июня

1,7

29 мая

1,7

5 июня

1,7

30 мая

1,7

6 июня

1,7

31 мая

1,7

7 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0074 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0090 маната и составил 1,8504 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

27 мая

1,8442

3 июня

1,8448

28 мая

1,8442

4 июня

1,8546

29 мая

1,8441

5 июня

1,8498

30 мая

1,8352

6 июня

1,8508

31 мая

1,8391

7 июня

1,8522

Средний курс за неделю

1,8414

Средний курс за неделю

1,8504

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 на уровне 0,0191 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

27 мая

0,0190

3 июня

0,0189

28 мая

0,0190

4 июня

0,0191

29 мая

0,0192

5 июня

0,0191

30 мая

0,0190

6 июня

0,0191

31 мая

0,0188

7 июня

0,0191

Средний курс за неделю

0,0190

Средний курс за неделю

0,0191

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0526 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

27 мая

0,0528

3 июня

0,0527

28 мая

0,0528

4 июня

0,0528

29 мая

0,0527

5 июня

0,0521

30 мая

0,0527

6 июня

0,0526

31 мая

0,0527

7 июня

0,0526

Средний курс за неделю

0,0527

Средний курс за неделю

0,0526

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