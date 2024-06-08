Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 мая
|
1,7
|
3 июня
|
1,7
|
28 мая
|
1,7
|
4 июня
|
1,7
|
29 мая
|
1,7
|
5 июня
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
6 июня
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0074 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0090 маната и составил 1,8504 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 мая
|
1,8442
|
3 июня
|
1,8448
|
28 мая
|
1,8442
|
4 июня
|
1,8546
|
29 мая
|
1,8441
|
5 июня
|
1,8498
|
30 мая
|
1,8352
|
6 июня
|
1,8508
|
31 мая
|
1,8391
|
7 июня
|
1,8522
|
Средний курс за неделю
|
1,8414
|
Средний курс за неделю
|
1,8504
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 на уровне 0,0191 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 мая
|
0,0190
|
3 июня
|
0,0189
|
28 мая
|
0,0190
|
4 июня
|
0,0191
|
29 мая
|
0,0192
|
5 июня
|
0,0191
|
30 мая
|
0,0190
|
6 июня
|
0,0191
|
31 мая
|
0,0188
|
7 июня
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0190
|
Средний курс за неделю
|
0,0191
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0526 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 мая
|
0,0528
|
3 июня
|
0,0527
|
28 мая
|
0,0528
|
4 июня
|
0,0528
|
29 мая
|
0,0527
|
5 июня
|
0,0521
|
30 мая
|
0,0527
|
6 июня
|
0,0526
|
31 мая
|
0,0527
|
7 июня
|
0,0526
|
Средний курс за неделю
|
0,0527
|
Средний курс за неделю
|
0,0526
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