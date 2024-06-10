Состоялась церемония открытия торгов облигациями Kapital Bank на БФБ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялась церемония открытия торгов облигациями Kapital Bank.

Как сообщает в понедельник Trend, срок обращения облигаций составляет один год, ставка – 10 процентов годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, номинальная стоимость – 100 манатов.

Андеррайтером является инвестиционная компания PASHA Capital.

Следует отметить, что по итогам 2023 года активы Kapital Bank достигли 8,659 миллиарда манатов, обязательства – 7,748 миллиарда манатов, капитал банка – 911,289 миллиона манатов, уставный капитал – 265,85 миллиона манатов.

Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 242,209 миллиона манатов.

Напомним, что в 2023 году оборот Бакинской фондовой биржи составил 27,335 миллиарда манатов, что в 1,8 раза больше показателя 2022 года.

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