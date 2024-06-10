Одной из главных целей Kapital Bank является активное участие на финансовом рынке Азербайджана - Фарид Алиев

БАКУ /Trend/ - Одной из главных целей Kapital Bank является активное участие на финансовом рынке Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал начальник управления казначейства Kapital Bank Фарид Алиев в ходе церемонии открытия торгов облигациями Kapital Bank.

"Что касается новых облигаций, то, как я уже упоминал ранее, в соответствии со стратегией развития банка, он постоянно динамично развивается. Одной из главных целей Kapital Bank является активное участие в этом рынке. Мы стремимся к расширению нашего портфеля и увеличению доли на рынке ценных бумаг", - подчеркнул он.

Отметим, что активы Kapital Bank по итогам 2023 года достигла 8,659 миллиарда манатов, обязательства - 7,748 миллиарда манатов, капитал банка равен 911,289 миллиона манатов, уставный капитал – 265,85 миллиона манатов.

По итогам 2023 года чистая прибыль банка составила 242,209 миллиона манатов.

Напомним, что в 2023 году оборот БФБ составил 27,335 миллиарда манатов, что в 1,8 раза больше показателя 2022 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!