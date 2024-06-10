Размещение облигаций Kapital Bank является значительным вкладом в развитие финансового рынка Азербайджана - Октай Гасымов

БАКУ /Trend/ - Размещение облигаций Kapital Bank является значительным вкладом в развитие финансового рынка Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный коммерческий администратор Бакинской фондовой биржи Октай Гасымов в ходе церемонии открытия торгов облигациями Kapital Bank.

"Данный шаг является значительным вкладом в развитие финансового рынка Азербайджана. Выпуск облигаций Kapital Bank расширяет инвестиционные возможности для участников рынка и открывает новые перспективы для частных и институциональных инвесторов. Мы уверены, что этот проект станет важным этапом в укреплении доверия к бирже и развитию капитальных рынков страны, предоставляя надежный инструмент для диверсификации портфелей и управления рисками",- сказал он.

Отметим, что активы Kapital Bank по итогам 2023 года достигла 8,659 миллиарда манатов, обязательства - 7,748 миллиарда манатов, капитал банка равен 911,289 миллиона манатов, уставный капитал – 265,85 миллиона манатов

По итогам 2023 года чистая прибыль банка составила 242,209 миллиона манатов

Напомним, что в 2023 году оборот БФБ составил 27,335 миллиарда манатов, что в 1,8 раза больше показателя 2022 года.