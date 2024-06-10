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Мобильная индустрия вносит весомый вклад в глобальное устойчивое развитие - представитель ООН

Экономика Материалы 10 июня 2024 11:27 (UTC +04:00)
Мобильная индустрия вносит весомый вклад в глобальное устойчивое развитие - представитель ООН

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Мобильная индустрия вносит весомый вклад в глобальное устойчивое развитие.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

"У нас есть технологии, необходимые для достижения целей ESG, и мобильная связь - одна из них с далеко идущими последствиями для коммуникаций по всему миру. Сегодня мы приветствуем представителя мобильной индустрии, который представляет эту значимую сферу. Мобильная индустрия вносит весомый вклад в глобальное устойчивое развитие, делая технологии более инклюзивными и доступными для самых уязвимых слоев населения", - подчеркнула она.

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