Мобильная индустрия поспособствует достижению целей Азербайджана, поставленных на 2030 год - Канако Мабучи

БАКУ /Trend/ - Мобильная индустрия поспособствует достижению целей Азербайджана, поставленных на 2030 год.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

"Мобильная индустрия поспособствует достижению целей Азербайджана, поставленных на 2030 год. Она обладает потенциалом стимулировать позитивные изменения, расширять возможности сообществ и создавать устойчивое будущее. Благодаря росту числа пользователей мобильной связи и мобильного интернета, а также ускорению использования услуг на основе мобильных технологий и внедрению устойчивых методов ведения бизнеса, мобильная индустрия может сыграть ключевую роль в этом процессе. Таким образом, мы рассчитываем на то, что мобильная индустрия станет частью коллективного усилия по достижению ЦУР", - подчеркнула она.

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