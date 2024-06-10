Переход на "зеленые" технологии требует значительных финансовых вложений - Нигяр Арпадараи

БАКУ /Trend/ - Переход на "зеленые" технологии требует значительных финансовых вложений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент), Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

Она напомнила, что темой СОР29 является климатическое финансирование.

"Переход к "зеленым" технологиям является дорогостоящим, и для реализации этих процессов в "зеленую" экономику необходимы триллионы долларов. Возникает вопрос: откуда возьмутся эти финансы и каковы будут механизмы их финансирования? Мы уже видим последствия изменения климата. Лично я, например, не осознавала остроту проблемы до того, как присоединилась к процессу СОР. Оказавшись в нынешней ситуации, понимаешь, что мир разнообразен, но одновременно мал. С другой стороны, мы видим проблемы, с которыми сталкиваются различные народы. Например, небольшие островные государства заявляют об экзистенциальной угрозе, что означает, что они находятся на грани исчезновения. Дискуссии идут, но решения все же принимаются", - подчеркнула она.

По ее словам, уровень осознания проблемы растет, и это не позволяет перейти на следующий уровень без решительных действий.

"В этом плане существует острая проблема. Например, мы видим снижение уровня Каспийского моря. В других странах тоже наблюдаются серьезные экологические проблемы. Если посмотреть на бедствия, произошедшие в этом году, становится очевидно, насколько они серьезны. Ответственность за принятие решений велика, и если мы не сможем их принять, эти бедствия будут только усугубляться. Ученые уже видят эти проблемы, и мы также их наблюдаем. Это не теоретические рассуждения о стабильности, это очень серьезная реальность", - добавила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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