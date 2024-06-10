МСБ должен активно участвовать в СОР29 - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Малый и средний бизнес (МСБ) должен активно участвовать в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель глобального Договора ООН в Азербайджане Самир Мамедов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

"Малый и средний бизнес (МСБ) должен активно участвовать СОР29. Важно, чтобы это участие не ограничивалось лишь двумя неделями проведения мероприятия, но и стало катализатором для дальнейшего устойчивого развития. Перейдя на "зеленые" технологии, МСБ не только снизит свой углеродный след, но и укрепит свои позиции на рынке, поддерживая мировые усилия по борьбе с изменением климата. Принятие экологически чистых решений станет значительным вкладом в глобальную повестку устойчивого развития и продемонстрирует ответственность бизнеса перед обществом и планетой", - подчеркнул он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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