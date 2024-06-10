ESG стратегия Azercell включает четыре компонента - Ширин Алиева

БАКУ /Trend/ - ESG стратегия Azercell включает четыре компонента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

"Первый компонент акцентируется на роли Azercell как ведущего телекоммуникационного оператора в Азербайджане. В рамках этого направления компания планирует расширение сети, защиту данных, внедрение этичных бизнес-практик, управление энергией и переход на возобновляемые источники энергии, а также учет национальных приоритетов в условиях изменения климата", - подчеркнула она.

По ее словам, второй компонент посвящен развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в частности, внедрению технологических инноваций, что позволит компании оставаться на передовой отрасли.

"Третий компонент сосредоточен на расширении возможностей и инклюзивности, охватывая доступ к коммуникационным средствам и социальные и общественные программы, направленные на поддержку различных слоев населения. Четвертый компонент касается развития кадрового потенциала, равенства и инклюзивности, обеспечения безопасности и здоровья на рабочем месте, а также привлечения и развития квалифицированных специалистов", - добавила она.

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