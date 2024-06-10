На СОР29 ожидается пересмотр финансирования в рамках Парижского соглашения - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - На СОР29 ожидается пересмотр финансирования в рамках Парижского соглашения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

"Еще в 2015 году, когда было подписано Парижское соглашение, предусматривалось финансирование климатических проектов в размере 100 миллиардов долларов США в год. Теперь, на COP29, государства-члены, подписавшие Парижское соглашение, намерены установить новую финансовую цель. Ожидается, что эта сумма превысит 100 миллиардов долларов в год", - подчеркнула она.

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