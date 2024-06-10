На СОР29 ожидается пересмотр финансирования в рамках Парижского соглашения - представитель ООН (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На СОР29 ожидается пересмотр финансирования в рамках Парижского соглашения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Устойчивое развитие: проблемы и решения".

"Еще в 2015 году, когда было подписано Парижское соглашение, предусматривалось финансирование климатических проектов в размере 100 миллиардов долларов США в год. Теперь, на COP29, государства-члены, подписавшие Парижское соглашение, намерены установить новую финансовую цель. Ожидается, что эта сумма превысит 100 миллиардов долларов в год", - подчеркнула она.

По ее словам, точная сумма неизвестна, но потребности исчисляются триллионами долларов.

"Для ряда стран, особенно для малых островных развивающихся государств, изменение климата является экзистенциальным кризисом. Это некоторые из вопросов, которые необходимо обсудить. Поэтому это ответственность не только Азербайджана, хоть Азербайджан и является принимающей стороной COP29, но и всех сторон, всех государств, подписавших Парижское соглашение. Они должны провести переговоры и прийти к амбициозному соглашению. И это не только финансы, это связано со всеми другими результатами, которые ожидаются от COP29", - добавила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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