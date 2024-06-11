Покупайте более 500 000 товаров по картам рассрочки Birbank с беспроцентной рассрочкой до 24 месяцев

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество первого цифрового банка страны Birbank и Umico.az сделает это лето для клиентов незабываемым.

Таким образом, до 30 июля 2024 года каждый, кто совершит покупки через Umico.az с помощью карт рассрочки Birbank, сможет приобрести более 500 000 товаров, разделив стоимость в рассрочку на срок до 24 месяцев без процентов.

Посетив каталог Umico.az вы можете присоединиться к «Фестивалю летней рассрочки» и воспользоваться бесценными возможностями. В кампании, которая подарит покупателям настоящий праздник с ассортиментом продукции, можно найти крупную и мелкую бытовую технику, товары для дома, гаджеты, электронику, товары для сада, украшения, товары для здоровья и красоты, а также все необходимое для летнего и пляжного сезона.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/ytfpr

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите “1” и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.