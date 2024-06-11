Стала известна среднемесячная зарплата наемных работников в Баку

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку в январе-марте этого года составила 1243,7 маната.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Согласно информации, среднемесячная заработная плата в столице выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Напомним, что в январе-марте текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 985,3 маната.

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