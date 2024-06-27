ЕАБР может стать активным проводником исламского финансирования в регионе - зампредседателя правления

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) может стать активным проводником исламского финансирования в регионе.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов в ходе сессии "Исламские финансы в Центральной Азии" в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы.

"ЕАБР может стать активным проводником исламских финансов в регионе, будучи международной организацией с широкой базой клиентов. ЕАБР может стать некой регуляторной песочницей, чтобы выработать и внедрить необходимые регуляторные поправки", - подчеркнул он.

Как отметил Даленов, ЕАБР на пути становления проводником исламских финансов будет привлекать новые инвестиции, предлагая новые инструменты для развития экономик стран региона.

По его словам, в ЕАБР будет запущено "исламское окно".

"В 2025 году будет запущено "исламское окно" в Евразийском банке развития в полном формате. Будут профинансированы ряд пилотных проектов. Это позволит перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов", - добавил он.

Отметим, что в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), который проходит в казахстанском Алматы, проходит первая сессия на тему "Исламские финансы в Центральной Азии".

На сессии участники обсуждают основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрят сопутствующие проблемы и механизмы их решения.

Сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Так, среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015–2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.

Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.

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