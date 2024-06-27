Доля исламских банков от общего объема банковских активов в Казахстане составляет около $420 млн - Олжас Кизатов

АЛМАТЫ /Trend/ - Доля исламских банков от общего объема банковских активов в Казахстане составляет 195 миллиардов тенге (419,2 миллиона долларов США).

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в ходе сессии "Исламские финансы в Центральной Азии" в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы.

"Развитие исламского финансирования способствует увеличению финансовой инклюзии и доступа к исламскому финансированию широких слоев населения, которые не могут использовать стандартные инструменты. В Казахстане создана необходимая законодательная база для функцонирования исламских банков. На сегодня в Казахстане функционируют два исламских банка. На 1 мая 2024 года доля исламских банков от общего объема банковских активов составила 195 миллиардов тенге", - отметил он.

По его словам, для развития исламского финансирования в Казахстане, повышения конкуренции в банковском секторе, расширения объемов кредитования экономики планируется установить возможность осуществления исламских финансов классическими универсальными банками и в рамках "исламских окон".

"В Казахстане исламские банки в основном осуществляют кредитование корпоративного сектора. В разрезе отраслей экономики 23 процента ссудного портфеля исламских банков приходится на оптовую и розничную торговлю, 17 процентов на обрабатывающую промышленность, и 15 процентов ссудного портфеля приходится на строительство", - подчеркнул он.

Отметим, что в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), который проходит в казахстанском Алматы, проходит первая сессия на тему "Исламские финансы в Центральной Азии".

На сессии участники обсуждают основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрят сопутствующие проблемы и механизмы их решения.

Сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Так, среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015–2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.

Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.

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