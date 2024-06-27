БАКУ /Trend/ - SABAH.HUB создает свой собственный венчурный фонд.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил исполнительный директор SABAH.HUB Рахим Байрамлы в ходе Baku Investment Day.

"Я рад сообщить, что за последние два года стартапы из SABAH привлекли более 4 миллионов долларов США от местных и региональных инвесторов. В ближайшие два дня, как уже было анонсировано, эта сумма увеличится еще как минимум на 2 миллиона долларов. Это хороший старт, но лишь начало нашего пути. С гордостью объявляю о создании нашего собственного венчурного фонда объемом 25 миллионов долларов. SABAH Fund выведет финансирование стартапов на новый уровень, сосредоточившись на инвестициях в компании из Южного Кавказа и Центральной Азии — регионов с большими амбициями на мировом уровне. Мы планируем выписать наш первый чек в течение этого мероприятия в ближайшие 48 часов", - сказал он.

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