ЕАБР и Dar Al Sharia подписали соглашение о сотрудничестве

АЛМАТЫ /Trend/ - В рамках годового собрания и бизнес-форума в Алматы Евразийский банк развития (ЕАБР) и консалтинговая компания Dar Al Sharia подписали соглашение о сотрудничестве в сфере вопросов исламского финансирования.

Как передает в четверг корреспондент Trend, со стороны ЕАБР документ подписал председатель правления Николай Подгузов, а со стороны Dar Al Sharia – исполнительный директор Аммар Ахмед.

По итогам подписания соглашения Подгузов отметил, что в начале этого года ЕАБР совместно с Dar Al Sharia приступил к практической подготовке открытия "Исламского окна" банка.

"Компания помогает банку в настройке соответствующих процедур и процессов банка. Это соглашение укрепит и расширит наше партнерство. Мы договорились о долгосрочном сотрудничестве, продолжении работы по развитию банковских продуктов исламского финансирования, консультировании по преобразованию обычного портфеля в портфель, соответствующий требованиям исламского финансирования и другим аспектам практической реализации "Исламского окна"", - сказал он.

По его словам, это позволит подготовить уникальные финансовые продукты, соответствующие мировым стандартам, увеличить исламские инвестиции в регион, внести вклад в устойчивое развитие Центрально-азиатского региона.

Отметим, что в Алматы проходит годовое собрание ЕАБР (бизнес-форум). Мероприятие будет продолжаться два дня (с 27 по 28 июня).

В рамках мероприятия будут проведены ряд сессий на темы исламского финансирования, транспорта, экологии, энергетики и цифровых технологий.

Евразийский банк развития - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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