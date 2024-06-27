Евразийский банк развития подписал меморандум о взаимопонимании с Институтом ИБР

АЛМАТЫ /Trend/ - В рамках годового собрания и бизнес-форума в Алматы Евразийский банк развития (ЕАБР) и Институт Исламского банка развития (ИБР) подписали меморандум о взаимопонимании по развитию исламского финансирования в Центральной Азии.

Как передает в четверг корреспондент Trend, со стороны ЕАБР документ подписал председатель правления Николай Подгузов, а со стороны Института ИБР – гендиректор Сами Аль-Сувалем.

По итогам подписания меморандума Подгузов подчеркнул, что данный документ укрепит и расширит сотрудничество между сторонами.

"Институт уже оказывает содействие в открытии "Исламского окна" в нашем банке. Мы проводим совместное исследование "Будущее исламских финансов в Центральной Азии", результаты которого будут презентованы к концу года", - сказал он.

По его словам, стороны также будут совместно развивать исламские финансы в регионе, предоставлять техническую помощь, вносить предложения по совершенствованию законодательства в регионе и проводить семинары.

"Это позволит развить индустрию исламских финансов, удовлетворить потребность населения в уникальных финансовых продуктах, привлечь исламские инвестиции в регион, внести вклад в устойчивое развитие Центрально-азиатского региона", - добавил он.

Отметим, что в Алматы проходит годовое собрание ЕАБР (бизнес-форум). Мероприятие будет продолжаться два дня (с 27 по 28 июня).

В рамках мероприятия будут проведены ряд сессий на темы исламского финансирования, транспорта, экологии, энергетики и цифровых технологий.

Евразийский банк развития - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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