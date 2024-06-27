У исламского финансирования в России большой потенциал - замминистра финансов РФ

АЛМАТЫ /Trend/ - У исламского финансирования в России большой потенциал.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков в ходе сессии "Исламские финансы в Центральной Азии" в рамках годового собрания Евразийского банка развития (ЕАБР) и бизнес-форума в Алматы.

"У исламского финансирования в России большой потенциал, это триллионы рублей в эквиваленте, у нас огромный внутренний рынок для исламских финансов и мы также видим потенциал сотрудничества с другими странами", - сказал он.

По его словам, в целом, у исламских финансов есть огромный потенциал, это самый быстро растущий сектор рынка.

"Мы в России понимаем, что в традиционных финансах есть свои ограничения и проблемы, и мы видим исламские финансы как эталон того, как должны быть выстроены финансы в будущем", - добавил замминистра.

Отметим, что в рамках годового собрания ЕАБР и бизнес-форума, который проходит в Алматы, состоялась первая сессия на тему "Исламские финансы в Центральной Азии".

На сессии участники обсудили основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрели сопутствующие проблемы и механизмы их решения.

Сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Так, среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015–2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.

Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.

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