Состоялась церемония открытия годового собрания ЕАБР и бизнес-форума в Алматы

АЛМАТЫ /Trend/ - В Алматы состоялась торжественная церемония открытия годового собрания Евразийского банка развития (ЕАБР) и бизнес-форума.

Как передает в четверг корреспондент Trend, мероприятие будет продолжаться два дня (с 27 по 28 июня).

В ходе церемонии открытия вице-министр фиансов Казахстана Даурен Кенбеил зачитал обращение премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

"ЕАБР играет все более важную роль в реализации масштабных планов экономического развития государств участников и углублении евразийской интеграции. Почти две трети его проектов имеют интеграционный эффект, способствуя расширению торгово-экономических связей между государствами региона. Банк выступает катализатором ключевых трансграничных проектов в энергетике, инфраструктуре, промышленности, сельхозе и цифровизации.

В то же время ЕАБР стал лидером среди международных банков развития по несуверенному финансированию. Долгосрочное видение развития экономики и отраслевая экспертиза банка широко востребованы в ЕАЭС и за его пределами. Укрепляется взаимодействие банка с международными партнерами, направленное на достижение странами-участниками целей устойчивого развития", - сказал Кенбеил, зачитывая обращение премьер-министра.

Затем с приветственной речью выступил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

По его словам, стратегия Евразийского банка развития предполагает инвестирование до 2026 года почти 11 млрд долларов США в экономики стран-акционеров.

"Вызовы, стоящие перед регионом, глобальны. И здесь без объединения усилий обойтись невозможно", - сказал он.

Как отметил Подгузов, ни один крупный международный банк развития не может в одиночку построить инфраструктурный объект на несколько миллиардов долларов, будь то гидроэлектростанция или какой-то транспортный узел.

"Сотрудничество на рынке капиталов необходимо. Особенно полезно сотрудничество международных банков развития там, где нужны долгосрочные международные усилия. В таких проектах международные банки выполняют якорную функцию", - добавил он.

Отметим, что в рамках двухдневного мероприятия будут проведены ряд сессий на темы исламского финансирования, транспорта, экологии, энергетики и цифровых технологий.

Евразийский банк развития - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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