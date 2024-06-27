Рост ВВП на душу населения в Центральной Азии увеличился почти в три раза за последние 24 года - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Рост ВВП на душу населения в Центральной Азии увеличился почти в три раза за последние 24 года.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе торжественной церемонии открытия годового собрания ЕАБР и бизнес-форума в Алматы.

"Есть необходимость обеспечить не только устойчивый, но и быстрый экономический рост в регионе Центральной Азии. С 2000 года ВВП на душу населения в Центральной Азии увеличился почти в три раза. Однако даже такого роста недостаточно для достижения уровня благосостояния развитых стран", - сказал он.

По его словам, уровень бедности в некоторых странах региона все еще довольно высок по сравнению со средним показателем стран с низким и средним уровнем дохода.

"Иногда приходится слышать мнение о том, что и с сырьевой специализацией можно очень неплохо жить, а развивать промышленность необязательно. С таким тезисом сложно согласиться. Во-первых, путь сырьевой специализации доступен не для всех стран региона. Во-вторых, играя в долгую, ключевым фактором достижения быстрого и устойчивого роста является повышение уровня индустриализации", - подчеркнул он.

Подгузов упомянул, что разрыв между уровнем индустриализации региона со странами со средним уровнем дохода значителен.

"Чтобы ликвидировать этот разрыв промышленное производство в регионе должно вырасти почти в полтора раза", - добавил он.

Отметим, что в Алматы проходит годовое собрание ЕАБР и бизнес-форум. Мероприятие продлится два дня с 27-го по 28-е июня.

В рамках двухдневного мероприятия будут проведены ряд сессий на темы исламского финансирования, транспорта, экологии, энергетики и цифровых технологий.

Евразийский банк развития - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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