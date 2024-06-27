Стратегия ЕАБР предполагает инвестирование до 2026 года почти 11 млрд долларов в экономики стран-акционеров - председатель правления

АЛМАТЫ /Trend/ - Стратегия ЕАБР предполагает инвестирование до 2026 года почти 11 миллиардов долларов США в экономики стран-акционеров.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе торжественной церемонии открытия годового собрания ЕАБР и бизнес-форума в Алматы.

"Вызовы, стоящие перед регионом, глобальны. И здесь без объединения усилий невозможно", - подчеркнул он.

По его словам, ни один крупный международный банк развития не может в одиночку построить инфраструктурный объект на несколько миллиардов долларов, будь то гидроэлектростанция или какой-то транспортный узел.

"Сотрудничество на рынке капиталов необходимо. Особенно полезно сотрудничество международных банков развития там, где нужны долгосрочные международные усилия. В таких проектах международные банки выполняют якорную функцию", - добавил Подгузов.

Отметим, что в Алматы проходит годовое собрание ЕАБР и бизнес-форум. Мероприятие продлится два дня с 27-го по 28-е июня.

В рамках двухдневного мероприятия будут проведены ряд сессий на темы исламского финансирования, транспорта, экологии, энергетики и цифровых технологий.

Евразийский банк развития - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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