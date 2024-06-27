ЕАБР участвует в ряде проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Казахстане - Николай Подгузов

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) участвует в ряде проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Казахстане.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на полях годового собрания банка и бизнес-форума в Алматы.

«В Казахстане действительно стоит очень серьезный вопрос по транспортной связности, развитию транспортной инфраструктуры. Через Казахстан проходит множество маршрутов - и Север-Юг, и Запад-Восток. Здесь мы участвуем, к примеру, в проекте Аягоз-Бахты. Это проект, который нам позволяет в рамках именно «евразийского транспортного каркаса» развивать инфраструктуру. Мы участвовали в разработке ТЕО, сейчас будем переходить к стадии реализации проекта», - сказал Подгузов.

По его словам, ЕАБР также участвует в большом количестве проектов, связанных с восстановлением и повышением качества региональных дорог.

«Тот же самый проект БАКАД, где международный синдикат банков организовал финансирование. В целом это множество проектов. Сюда входят и проекты в рамках транскаспийских маршрутов. Это развитие припортовой инфраструктуры, дорог, железных дорог. Это все очень актуально и требует реализации», - добавил председатель правления банка.