Казахстан способен достичь цели по росту ВВП до 6 процентов - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Казахстан способен достичь цели по росту ВВП до 6 процентов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на полях бизнес-форума в Алматы.

"Казахстан развивается очень большими темпами (свыше 5 процентов), но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит более амбициозные задачи перед правительством - свыше 6 процентов. На мой взгляд, эта цифра вполне достижима. И достижима она, в первую очередь, за счет повышения темпа инвестиций. Именно тем, чем занимается, в частности, Евразийский банк развития", - подчеркнул он.

По его словам, ЕАБР по объемам инвестирования, как в евразийский регион, так и в Казахстан, в частности, является лидером предоставления несуверенного финансирования.

"То есть, даже самые большие и крупные банки инвестируют в Казахстан в существенно меньших объемах. И вот мы примерно один млрд долларов США в 2023 году профинансировали в проектной территории республики. И у нас есть проекты и индустриальные, и инфраструктурные. Я считаю, что касается металлургии, например, с группой компаний Qarmet, мы активно работаем. Но инфраструктура, она не менее важна. Или реконструкция, например, Алматинской ТЭЦ, которую мы начали в этом году. Инфраструктура позволяет снижать издержки при дальнейших индустриальных проектах. И даже вот, например, наша работа с министерством транспорта Республики Казахстан по развитию дорог регионального значения, она в конечном итоге сказывается и на возможности реализации промышленных проектов. Но из промышленных проектов, наверное, такой самый интересный проект, который я бы отметил, это Казахстан Petrochemical Industries, нефтехимический комплекс, который мы тоже финансируем", - отметил Подгузов.

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