Азербайджан делает большие шаги в плане защиты биоразнообразия - UNEP (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает большие шаги в плане защиты биоразнообразия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку.

По ее словам, UNEP и Азербайджан изучили и обсудили последствия изменения климата.

"Азербайджан делает большие шаги в плане защиты биоразнообразия. Мы намерены продолжить работу в этом направлении. Необходимо также подчеркнуть важность усилий Азербайджана в переработке отходов и превращении их в продукцию. Мы высоко ценим эти инициативы и готовы делиться своим опытом", – подчеркнула она.

Отметим, что в последнее время деятельность по охране окружающей среды Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) неоценима.

Основная цель организации — общественное просвещение по вопросам окружающей среды и деятельности в этой сфере, сотрудничество с молодежью, образование в области охраны окружающей среды и поиски правильного решения существующих проблем. Примечательно, что каждый проект здесь реализуется по инициативе, с участием и под руководством молодежи. Миссия организации - создание на региональном и международном уровнях реальных и виртуальных обществ для молодежи, развитие этих обществ посредством открытых диалогов, воспитание в духе лидерства каждого члена этого общества для осуществления экологического просвещения на местах.

В течение короткого периода организация достигает успеха благодаря своей деятельности как внутри страны, так и за ее пределами, посредством проведенных ею различных проектов и мероприятий способствует формированию экологического сознания и повышению экологического просвещения.

К достижениям объединения относятся: посадка деревьев с участием юных экологов и студентов, в том числе международный детский фотоконкурс "Земной шар глазами детей", в котором приняли участие 1200 детей из 5 континентов и 90 стран, проект "Обменяем бумагу на лист дерева", Первый азербайджанский форум по вопросам окружающей среды и другие различные проекты.

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