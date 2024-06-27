Казахстан будет максимально стремиться улучшить координацию в регионе в водной сфере - МФСА

АЛМАТЫ /Trend/ - Казахстан будет максимально стремиться улучшить координацию в регионе в водной сфере.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА) Асхат Оразбай в ходе сессии «Вода, энергетика и продовольствие в Центральной Азии: партнерства и проекты для устойчивого развития» в рамках бизнес-форума в Алматы.

«Казахстан, с учетом его веса и возможностей в регионе, и принимая во внимание, что проблемы с использованием водных ресурсов в нашем регионе приобретает все более острый характер, в течение предстоящих трех лет будет максимально стремиться улучшить координацию в регионе. Мы ведем речь о региональном и многостороннем взаимодействии, для этого существует соответствующая платформа, которая называется Международный фонд спасения Арала», - сказал он.

По его словам, с момента появления МФСА 31 год назад это единственная организация такого типа в Центральноазиатском регионе, в которую входят только пять центрально-азиатских государств.

«Другой такой организации в регионе нет. Основная деятельность в рамках МФСА ведется в таких направлениях, как водохозяйственные вопросы, вопросы использования водных ресурсов, вопросы энергетики, вопросы охраны окружающей среды и социально-экономическое развитие», - добавил он.

Отметим, что в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), который проходит в Алматы, состоялась сессия на тему «Вода, энергетика и продовольствие в Центральной Азии: опыт ЕАБР и извлеченные уроки».

На сессии участники обсудили координацию развития системы взаимосвязей «вода — продовольствие — энергия», сотрудничество между многосторонними банками развития и международными организациями, и самые перспективные проекты и подходы — в государственном регулировании, водном хозяйстве, электроэнергетике и промышленности.