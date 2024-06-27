С китайскими компаниями обсуждено сотрудничество по системам хранения энергии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с генеральным менеджером по Евразийскому региону Чжу Бо, представляющим компании China Southern Power Grid Company и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече была представлена информация о "зеленых" мощностях, которые будут интегрированы в существующую электроэнергетическую сеть в течение текущего десятилетия в рамках расширения использования возобновляемых источников энергии в нашей стране.

Была представлена презентация китайской стороны с предложениями по системам хранения энергии различного типа, рассмотрены специфические особенности этих технологий, обсуждено совместное применение систем хранения в Азербайджане в ветровой и солнечной энергетике.

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