В 2026 году Азербайджан и UNEP реализуют совместные проекты по охране окружающей среды - Мухтар Бабаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2026 году будут реализованы совместные проекты Азербайджана с Программой ООН по окружающей среде (UNEP), направленные на охрану окружающей среды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе совместного брифинга в Баку.

"В 2026 году будут реализованы совместные проекты с Программой ООН по окружающей среде (UNEP), направленные на охрану окружающей среды. В рамках проекта также будет освещена работа, проделанная Азербайджаном. Были проведены обсуждения по реализации работ при поддержке UNEP по утилизации строительных отходов на освобожденных территориях и их повторному использованию. Большая часть работы была проделана в Агдаме. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - подчеркнул министр.

Отметим, что в последнее время деятельность по охране окружающей среды Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) неоценима.

Основная цель организации — общественное просвещение по вопросам окружающей среды и деятельности в этой сфере, сотрудничество с молодежью, образование в области охраны окружающей среды и поиски правильного решения существующих проблем. Примечательно, что каждый проект здесь реализуется по инициативе, с участием и под руководством молодежи. Миссия организации - создание на региональном и международном уровнях реальных и виртуальных обществ для молодежи, развитие этих обществ посредством открытых диалогов, воспитание в духе лидерства каждого члена этого общества для осуществления экологического просвещения на местах.

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