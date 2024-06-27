Ограниченность водных ресурсов является ключевым вызовом для развития Центральной Азии - зампред ПРООН

АЛМАТЫ /Trend/ - Ограниченность водных ресурсов является ключевым вызовом для развития Центральной Азии.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов в ходе сессии «Вода, энергетика и продовольствие в Центральной Азии: партнерства и проекты для устойчивого развития» в рамках бизнес-форума в Алматы.

«Ограниченность водных ресурсов является ключевым вызовом для развития Центральной Азии и негативно влияет на положение населения, которое составляет порядка 75-78 млн человек. Для развития региона необходим долгосрочный и комплексный подход», - сказал он.

По его словам, нужно повышать эффективность существующих водных ресурсов через модернизацию орошения, внедрение новых подходов к сбережению и повторному использованию воды, развивать альтернативные источники воды.

«Сегодня проблема нехватки воды вызвана климатическими изменениями и оказывает серьезное влияние на развитие Центральной Азии. Страны этого региона очень сильно зависят от воды, поскольку ВВП связан с водой и водным хозяйством, количество людей, связанных с сельским хозяйством - от 20 до 50 процентов работоспособного населения», - добавил Ходжиматов.

Отметим, что в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), который проходит в Алматы, состоялась сессия на тему «Вода, энергетика и продовольствие в Центральной Азии: опыт ЕАБР и извлеченные уроки».

На сессии участники обсудили координацию развития системы взаимосвязей «вода — продовольствие — энергия», сотрудничество между многосторонними банками развития и международными организациями, и самые перспективные проекты и подходы — в государственном регулировании, водном хозяйстве, электроэнергетике и промышленности.