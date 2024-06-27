Аэропорт Алматы ожидает свыше 11 млн пассажиров в 2024 году - Даурен Кабиев

АЛМАТЫ /Trend/ - Международный аэропорт Алматы ожидает свыше 11 миллионов пассажиров в 2024 году.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал вице-президент по внешним связям ТАВ Казахстан - Международный аэропорт Алматы Даурен Кабиев в ходе сессии «Евразийский транспортный каркас: потенциал, проблемы, решения» в рамках бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

«На сегодняшний день у нас имеется 9,5 миллиона пассажиров. Это хорошая динамика, мы вышли на постпандемийный уровень уже в 2021 году. Восстановились география, частота и количество рейсов. Немало повлияла и геополитическая обстановка, которая способствовала тому, чтобы были переориентированы потоки. По нашим прогнозам, в этом году мы обслужим более 11 миллионов пассажиров», - сказал Кабиев.

По его словам, планируется провести реновацию ВПП и развивать карго-терминал.

«Алматы по праву является центром транспортного евразийского континента и надо отметить что команда TAV увеличила количество дестинаций с 38 до 67. То же самое по количеству рейсов - с 2019 года увеличили с 64 тысяч до 79 тысяч. Из международных дестинаций большинство рейсов приходится на Ближний Восток, Турцию, Европу, потихоньку открываем рейсы в Юго-Восточную Азию. Надеемся, что безвизовый режим с КНР, облегчение визового режима с Евросоюзом, открытие прямых рейсов в США будут способствовать увеличению международного трафика», - добавил Кабиев.