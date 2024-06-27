Завершился первый день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы (ФОТО)

АЛМАТЫ /Trend/ - В Алматы завершился первый день годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как передает в четверг корреспондент Trend, в ходе первого дня состоялись сессии на темы «Исламские финансы в Центральной Азии», «Вода, энергетика и продовольствие: партнерства и проекты для устойчивого развития» и «Евразийский транспортный каркас: потенциал, проблемы, решения».

В ходе сессий участники обсудили развитие исламских финансов в Центральной Азии, тенденции в исламских финансах и банковском деле по всему миру, координацию развития взаимосвязей «вода, энергетика и продовольствие», сотрудничество между многосторонними банками развития и международными организациями для содействия развитию водно-энергетического комплекса ЦА, перспективные проекты в данном ключе, а также транспортные проекты, приоритетные направления развития грузовой базы коридоров и другие.

Также в первый день мероприятия был подписан ряд соглашений между участниками. Так, ЕАБР и Институт Исламского банка развития подписали меморандум о взаимопонимании по развитию исламского финансирования в Центральной Азии. Также ЕАБР подписал с консалтинговой компанией Dar Al Sharia соглашение о сотрудничестве в сфере вопросов исламского финансирования.

Кроме того, в рамках мероприятия были презентованы исследования «Продвижение высоких экологических и социальных стандартов в Центральной Азии: опыт ЕАБР и извлеченные уроки» и «Евразийский транспортный каркас».

Отметим, что в рамках второго дня мероприятия состоятся еще три сессии.