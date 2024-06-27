Предприниматели ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятия «Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе», организованного министерством экономики Азербайджана, состоялось ознакомление с экономическим потенциалом города Ханкенди.

Как сообщили Trend в министерстве, предпринимателям и представителям госструктур была предоставлена информация об истории города, проведенных здесь восстановительных работах, а также работах по превращению города в промышленный центр.

Было подчеркнуто, что зданиям, внешний вид которых был изменен сепаратистами в период оккупации, возвращается прежний вид, в них проводятся реставрационные и ремонтные работы, а также принимаются меры по расширению бизнес-деятельности.

Предприниматели, посетившие производственные предприятия, были проинформированы об экономическом потенциале города, новой инфраструктуре, была предоставлена информация об инвестиционных проектах, предлагаемых к реализации.

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