Стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР (ФОТО)

АЛМАТЫ /Trend/ - В Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как передает в пятницу корреспондент Trend, сегодня пройдут три панельных сессии и презентация исследования.

Так, будет презентовано исследование "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

Темами сессий, в свою очередь, будут "Инвестиционные инструменты ЕАБР: результаты и перспективы", "Цифровые технологии и инновации для Евразии" и "Евразийский экономический союз: результаты и перспективы реализации инвестиционных проектов".

Отметим, что в ходе первого дня мероприятия состоялись сессии на темы "Исламские финансы в Центральной Азии", "Вода, энергетика и продовольствие: партнерства и проекты для устойчивого развития" и "Евразийский транспортный каркас: потенциал, проблемы, решения".

В ходе сессий участники обсудили развитие исламских финансов в Центральной Азии, тенденции в исламских финансах и банковском деле по всему миру, координацию развития взаимосвязей "вода, энергетика и продовольствие", сотрудничество между многосторонними банками развития и международными организациями для содействия развитию водно-энергетического комплекса ЦА, перспективные проекты в данном ключе, а также транспортные проекты, приоритетные направления развития грузовой базы коридоров и другие вопросы.

Также в первый день мероприятия был подписан ряд соглашений между участниками. Так, ЕАБР и Институт Исламского банка развития подписали меморандум о взаимопонимании по развитию исламского финансирования в Центральной Азии. Помимо этого, ЕАБР подписал с консалтинговой компанией Dar Al Sharia соглашение о сотрудничестве в сфере вопросов исламского финансирования.

Кроме того, в рамках мероприятия были презентованы исследования "Продвижение высоких экологических и социальных стандартов в Центральной Азии: опыт ЕАБР и извлеченные уроки" и "Евразийский транспортный каркас".

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