ЕАБР стал лидером по кредитованию в нацвалютах среди МБР - старший управляющий директор

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) стал лидером по кредитованию в национальных валютах среди международных банков развития.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал старший управляющий директор Евразийского банка развития Денис Ильин в ходе сессии "Инвестиционные инструменты ЕАБР: результаты и перспективы" в рамках годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"ЕАБР стал лидером по кредитованию в национальных валютах среди международных банков развития, что актуально для нашего региона", - подчеркнул он.

По его словам, к примеру, в Казахстане очень активно развивается национальная валюта и спрос на нее.

"Для нас национальная валюта является таким же инструментом финансирования наших проектов, как доллар и евро, достаточно привычные валюты для международных банков развития", - отметил он.

Ильин упомянул, что в этом году Евразийскому банку развития исполнилось 18 лет.

"И за время своего существования ЕАБР проинвестировал почти 15 миллиардов долларов США, обеспечив реализацию 280 проектов в финансовом секторе, энергетике, транспорте и добывающей промышленности. Наиболее активный период деятельности банка при этом, наверное, пришелся на последние 4 года, когда активы банка выросли на 58 процентов", - добавил он.

Напомним, что в Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. Сегодня в рамках мероприятия пройдут три панельных сессии и презентация исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

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