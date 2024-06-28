У Центральной Азии есть исключительный шанс стать перекрестком между огромными рынками - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - У Центральной Азии есть исключительный шанс стать перекрестком между огромными рынками.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал руководитель дирекции стратегических проектов Евразийского банка развития (ЕАБР) Виктор Лебедев в ходе сессии "Инвестиционные инструменты ЕАБР: результаты и перспективы" в рамках годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"Наши страны располагаются на 79-123 местах в мировом рейтинге эффективности логистики. У Центральной Азии есть исключительный шанс стать перекрестком между огромными рынками. Но для этого требуются огромные вложения. По нашим оценкам, 250 миллиардов долларов США нужно вложить, чтобы действительно обеспечить неограниченные возможности для транспорта и перемещения товаров внутри региона и транзитом", - отметил он.

По его словам, ЕАБР ожидает, что товарооборот к 2030 году вырастет на 38 процентов.

"И это огромная цифра. Если удастся решить все ограничения, которые существуют сегодня в транспортном секторе, это сулит огромное повышение эффективности и огромный рост товарооборота между странами", - добавил Лебедев.

Напомним, что в Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. Сегодня в рамках мероприятия пройдут три панельных сессии и презентация исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!