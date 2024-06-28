Налог на добычу полезных ископаемых в нефтяном секторе Казахстана занимает свыше 70% от всех экологических налогов - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Налог на добычу полезных ископаемых в нефтяном секторе Казахстана занимает свыше 70% от всех экологических налогов.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом заявила управляющий директор – руководитель дирекции по природным ресурсам и сельскому хозяйству Евразийского банка развития Айгуль Мухамадиева в ходе сессии "Инвестиционные инструменты ЕАБР: результаты и перспективы" в рамках годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"Как показывает аналитика, сектор природных ресурсов и агропромышленный комплекс занимают существенную часть ВВП стран-участниц банка. Так, в Казахстане и России сектор добычи и переработки полезных ископаемых не только имеет значительную долю в ВВП, но и является ключевым источников налоговых поступлений, а также важным фактором экономического роста стран. В частности, в Казахстане налог на добычу полезных ископаемых в нефтяном секторе занимает более 70 процентов от всех экологических налогов. В то же время, налоги от добычи полезных ископаемых вне нефтяного сектора составляют более 14 процентов от всех экологических налогов. Это значительная сумма", - сказала она.

По ее словам, вклад добычи и переработки полезных ископаемых в экономику Кыргызстана также является значительным.

"В частности, доля полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства в 2023 году составила более 11 процентов. При этом, несмотря на относительно незначительные показатели объемов добычи и переработки полезных ископаемых в ВВП Республик Армения, Беларусь и Таджикистан, данная отрасль также играет важную роль в экономике этих стран", - добавила Махамадиева.

Напомним, что в Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. Сегодня в рамках мероприятия пройдут три панельных сессии и презентация исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

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