БАКУ /Trend/ - Производство изделий оборонного назначения в Азербайджане освобождается от налогов.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке в Налоговый кодекс, лица, занимающиеся разработкой, производством, реализацией, ремонтом и обслуживанием продукции оборонного назначения (военной техники, боевого оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, их комплектующих) импортирующие для этой цели технологии, оборудование, комплектующие изделия, материалы и сырье, а также производящие реализацию, ремонт и техническое обслуживание продукции оборонного назначения, освобождаются от налога на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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