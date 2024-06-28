ЕАБР, Казахстан и ПРООН подписали соглашение о сотрудничестве

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР), министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана и Программа развития ООН (ПРООН) подписали совместное соглашение о сотрудничестве в Алматы.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, со стороны ЕАБР соглашение подписал председатель правления Николай Подгузов, со стороны Казахстана министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, а со стороны ПРООН – заместитель постоянного председателя в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

"Сегодня мы подписали трехсторонне соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сфере управления водными ресурсами с элементами цифровизации. Это итог нашей работы последних шести месяцев. Я думаю, что подписание этого документа послужит хорошим стимулов в вопросах водосбережения, рационального использования воды и экономии водных ресурсов нашей республики", - сказал Нуржан Нуржигитов, комментируя подписанный документ.

В свою очередь, Сухроб Ходжиматов отметил, что для ПРООН в Казахстане подписание сегодняшнего соглашения носит весьма символичный характер, поскольку это еще один шаг в национализации и локализации целей устойчивого развития, над которыми работают все страны-члены ООН.

"Вопросы сегодняшнего подписания носят не только внутриказахстанский характер, который будет затрагивать и страны Центральной Азии, и страны Каспийского бассейна, поскольку охват его будет очень большим", - подчеркнул он.

Кроме того, председатель правления ЕАБР упомянул, что реализация соглашения не заставит себя долго ждать.

Напомним, что в Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. Сегодня в рамках мероприятия пройдут три панельных сессии и презентация исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

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