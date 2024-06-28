Центральноазиатскому региону нужно больше инвестиций для управления водными ресурсами - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Центральноазиатскому региону нужно больше инвестиций для управления водными ресурсами.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал заместитель председателя правления, главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров в ходе презентации исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии" в рамках годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"Сегодня центральноазиатскому региону нужно на 2 миллиарда долларов США больше инвестиций для управления водными ресурсами, чем поступает сейчас", - подчеркнул он.

По его словам, на питьевое водоснабжение в Центральной Азии приходится 7 процентов использования водостока.

"ВОЗ оценивает, что 90 процентов болезней в странах с низким уровнем доходов приходится на грязную воду и антисанитарию. Конечно, Центральная Азия давно уже вышла из статуса стран с низким уровнем доходов, но от чистой воды зависит здоровье нации", - отметил Винокуров.

Он упомянул, что в глобальной повестке тема питьевой воды также имеет огромное значение.

"Это шестая цель устойчивого развития, и она не выполняется. Два миллиона человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде. Рынок питьевой воды оценивается в 650 миллиардов долларов в год во всем мире. Это огромный бизнес. Бизнес, который в наших регионах, в наших странах пока еще практически не существует. Самый богатый человек в Китае сделал свое состояние не на машинах, не на продуктах питания, а на воде", - добавил он.

Напомним, что в Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. Сегодня в рамках мероприятия пройдут три панельных сессии и презентация исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!