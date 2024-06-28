Объем потребления воды в Центральной Азии вырос в два раза с начала 90-х - Арман Ахунбаев

АЛМАТЫ /Trend/ - Объем потребления воды в Центральной Азии вырос в два раза с начала 1990-х годов.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал руководитель Центра отраслевого анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Арман Ахунбаев в ходе презентации исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии" в рамках годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"С начала 1990-х годов и на сегодняшний день мы наблюдаем в регионе устойчивый рост потребления питьевой воды. За эти годы объем потребления вырос в два раза и составляет практически 9 куб км на сегодня. Но это увеличение не сопровождалось соответствующими инвестициями в данный сектор. И мы находимся в данный момент в ситуации очень высокого износа инфраструктуры. В некоторых странах он доходит до 80%. Это значительно больше, чем то, что мы наблюдали в ирригационной инфраструктуре", - отметил он.

По его словам, значительные потери воды составляют 55 процентов.

"Мы теряем практически половину воды в распределительных сетях в результате этого износа. И другой важной цифрой является то, что 10 миллионов человек, это 14 процентов населения, на сегодняшний день не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Преимущественно, это сельское население, в городах чуть меньше - порядка 87 процентов. Но это не означает автоматического доступа только к безопасной питьевой воде, потому что именно качество воды является основной характеристикой. В Казахстане более 70 процентов, очистных сооружений имеют износ. В Узбекистане практически треть населения потребляют воду, которая не соответствует необходимым стандартам", - добавил он.

Напомним, что в Алматы стартовал заключительный день годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. Сегодня в рамках мероприятия пройдут три панельных сессии и презентация исследования "Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии".

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