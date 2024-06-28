Для восстановления Карабаха сотрудничество с бизнесом будет более тесным - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Для совместного восстановления Карабаха с бизнесом будет осуществляться более тесная деятельность.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

"Наше мероприятие с предпринимателями в Шуше запомнилось плодотворными дискуссиями, продуктивными встречами и приятными впечатлениями. Вместе с представителями бизнеса мы определились с шагами, которые необходимо предпринять, обдумали наши взаимные ожидания и моменты, вызывающие вопросы.

Наше единое желание заключается в совместном восстановлении Карабаха, и наша совместная деятельность будет более тесной, чтобы воплотить это в реальность. Спасибо всем участникам мероприятия", - написал министр.

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