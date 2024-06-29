В Гусаре прошло совещание по вопросу раздела водных ресурсов реки Самур

БАКУ /Trend/ - 26-я встреча азербайджано-российской совместной комиссии по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о рациональном использовании и охране водных ресурсов трансграничной реки Самур, состоялась 28 июня в городе Гусар Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, на встрече сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны был председатель правления Региональной службы водных и мелиоративных ресурсов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана Закир Гулиев, с российской - заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации Вадим Никоноров.

В заседании приняли участие представители Государственного агентства водных ресурсов, министерства экологии и природных ресурсов, министерства цифрового развития и транспорта, министерства иностранных дел, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и Государственной пограничной службы Азербайджана.

На встрече были рассмотрены вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинга, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и обсудены другие темы, а также подписан протокол о предстоящих мероприятиях в этом направлении.

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