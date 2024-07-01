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Из Китая в Турцию по новому маршруту через Средний коридор отправлен первый грузовой поезд

Экономика Материалы 1 июля 2024 15:37 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Из Китая в Турцию по новому маршруту через Средний коридор отправлен первый грузовой поезд.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, поезд, состоящий из 110 контейнеров с бытовой техникой и предметами повседневной необходимости, 28 июня отправился из Нанкина, столицы китайской провинции Цзянсу, в Стамбул по маршруту Центральная Азия–Каспийское море–Азербайджан–Грузия.

"В настоящее время грузоперевозки между Китаем и Европой осуществляются по нескольким направлениям, проходя через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Черное море",- говорится в сообщении АЖД.

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