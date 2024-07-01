Выросли бюджетные обязательства налоговых и таможенных органов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Доходы пересмотренного и утвержденного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым государственного бюджета Азербайджана прогнозируются в сумме 36 миллиардов 388 миллионов манатов, из которых 21 миллиард 705 миллионов манатов, или 59,65% будут обеспечены налоговыми и таможенными органами.

Как сообщает Trend, бюджетное обязательство Государственной налоговой службы при министерстве экономики выросло с 13 млрд 865 млн манатов до 15 млрд 270 млн манатов, а Государственного таможенного комитета - с 5 млрд 900 млн манатов до 6 млрд 435 млн манатов.

Таким образом, из 2 млрд 215 млн манатов роста в доходах бюджета 1 млрд 940 млн манатов, или 87,6% придутся на налоговые и таможенные органы.

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