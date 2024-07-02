В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" за январь-июнь 2024 года перевезло 3 миллиона 849 тысяч 804 пассажира. Это на 20 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом во вторник сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"За 6 месяцев этого года по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии было доставлено до пункта назначения 3 миллиона 666 тысяч 518 пассажиров (на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года), по маршруту Баку-Агстафа-Баку - 160 тысяч 799 пассажиров (на 30 процентов больше), а по маршруту Баку-Габала-Баку - 22 тысячи 487 пассажиров (на 149 процентов больше).

За указанный период уровень заполняемости поездов, курсирующих по маршруту Баку-Агстафа-Баку, составил 92 процента (за 6 месяцев прошлого года - 90 процентов), по маршруту Баку-Габала-Баку - 61 процент (за аналогичный период прошлого года - 50 процентов).

При этом более 10 процентов пассажиров, направлявшихся по маршруту Баку-Габала-Баку, были иностранными туристами, а по маршруту Баку-Агстафа-Баку - более 7 процентов.

2 новых поезда Stadler, которые были введены в эксплуатацию с 14 июня на линии Баку-Агстафа-Баку, за последние 17 дней перевезли более 16 тысяч пассажиров.

Всего за первые 6 месяцев 2024 года было выполнено 9 265 пассажирских рейсов. Это на 22 процента больше, чем за тот же период прошлого года (7610 рейсов).

Отметим, что прогноз по пассажироперевозкам на январь-июнь 2024 года выполнен с превышением, то есть на 100,99 процента.

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