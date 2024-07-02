Госагентство резервов Азербайджана объявило о начале закупки местной продовольственной пшеницы

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство резервов Азербайджанской Республики объявило о закупке произведенной в текущем году высококачественной местной продовольственной пшеницы у местных производителей пшеницы до 1 сентября этого года.

Об этом сообщили Trend в агентстве.

Согласно информации, закупаемая продовольственная пшеница должна отвечать всем показателям качества, указанным в Приложении №1 к "Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 7 июля 2009 года №105, а также требованиям, установленным законом Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности".

Соответствие предлагаемой продовольственной пшеницы требованиям качества должно быть подтверждено лабораториями, аккредитованными в соответствующей области. При закупках показатели качества продовольственной пшеницы будут дополнительно проверяться Государственным агентством резервов Азербайджанской Республики. Продовольственная пшеница, не отвечающая всем требованиям качества, принята не будет.

Цена на закупаемую продовольственную пшеницу будет определяться за каждый месяц в соответствии со средним статистическим показателем импортируемой продовольственной пшеницы в Азербайджанскую Республику за предшествующий месяц.

Доставка продовольственной пшеницы в пункты приема осуществляется за счет средств производителя.

Адреса пунктов приема и контактные телефоны:

Сангачальский зерновой элеватор: Гарадагский район, поселок Сангачал, шоссе Баку-Сальян, тел. 012-210-01-95;

Гянджинский зерновой элеватор: город Гянджа, улица Азербайджан аскери, тел. 012-210-01-95;

Шекинское отделение ООО "Karat Holding": Шекинский район, село Гёйбулаг, тел. 050-613-53-69;

Абшеронское отделение ООО "Karat Holding": Абшеронский район, шоссе Баку-Шамахы, 13, тел.: 050-222-38-36;

ООО "Karmen": Абшеронский район, тел.: 050-265-80-75;

ООО "SarıSünbül": Хызинский район, село Гилязи, тел.: 050-220-40-40;

ООО "Aveta": Кюрдамирский район, проспект Баку, 6, тел.: 070-313-99-62;

ООО "Gəncə Dəyirman": город Гянджа, ул. Кимйачылар, 1, тел.: 050-320-64-54;

ООО "Dəvəçi-Dəyirman": г. Шабран, ул. Низами 1, тел.: 050-213-97-67;

ООО "PakNur": г. Хачмаз, ул. И.Гаибова, 1, тел.: 051-553-55-65.

Кроме того, в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 19 июля 2022 года № 1754 "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей", согласно контрактам, заключенным с министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики в рамках пилотного проекта, на продовольственное зерно, произведенное лицами, взявшими на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы в хозяйствах с применением современных оросительных систем, будет применяться субсидия.

В случаях, если средний статистический показатель импортируемой продовольственной пшеницы в период закупок у указанных хозяйств окажется ниже государственной цены закупок, установленной постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 29 июня 2024 года № 351 в 400 (четыреста) манатов, Совет по аграрным субсидиям намерен обновить коэффициент субсидирования продукции в целях компенсации разницы производителям, присоединившимися к программе.

Предложения с добавлением показателей качества продукции, утвержденных аккредитованной лабораторией, следует отправлять на адрес электронной почты [email protected].

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